Kim und Kanye wollten im Camping-Urlaub Ehe retten

Nicht gemeinsam abgereist

Mittlerweile ist der Kardashian-West-Klan auch schon wieder abgereist - allerdings in unterschiedliche Richtungen. Während sich Kanye erneut auf seine Farm in Wyoming zurückgezogen habe, sei die Kurven-Queen mit ihren Kids in ihre Familienvilla in Los Angeles gejettet. Klingt also nicht wirklich danach, als hätte der Luxus-Camping-Urlaub die ehelichen Wogen tatsächlich glätten können ...