Drei Stunden Stau im Süden als erster Höhepunkt

Stau auch in die Gegenrichtung: Deutsche wollen in den Süden

Am Vormittag waren vor dem Karawankentunnel auf österreichischer Seite noch überwiegend Urlauber aus Deutschland eine gute Stunde im Stau gestanden, um weiter in den Süden zu kommen, berichtete der ÖAMTC. Die Welle an Heimreisenden war bis in den Nachmittag hinein noch unter den Erwartungen geblieben. In ihren Überkopfanzeigen machte die Asfinag auf den Autobahnen auf die von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) angekündigten kostenlosen Covid-Tests für Kroatien-Rückreisende aufmerksam.