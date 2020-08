Warum Bayern-Boss nach 8:2 komplett überrascht war

Das gab es noch nie

Das spiegelte sich auch auf der Ergebnistafel wider: Acht Tore in einem K.o.-Spiel hatte in der 28-jährigen Geschichte des Bewerbs davor kein Team erzielt, eine Premiere sind auch vier Tore eines Teams in der Champions League nach 31 Minuten. Barcelona wiederum hat noch nie so viele Gegentore in einem Europacupmatch erhalten.