Die Show muss für das Unterhaus weitergehen

Jeder positive Test im Unterhaus ist bislang auf Kroatien-Urlaube zurückzuführen - auch in Tirol, der Steiermark und Oberösterreich. Weitere Maßnahmen abseits der am Donnerstag veröffentlichten Corona-Sonderegeln (Absagen, Nachträge) wird es aus Sicht des Salzburger Verbands aber nicht geben. Boss Herbert Hübel betont: „Lassen wir die Kirche im Dorf. Wir wollen keine Panik verbreiten, den Spielbetrieb weiter fortführen.“ Alles andere liege in den Händen der Behörden.