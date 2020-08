Klopp macht seine Liverpool-Stars im Pinzgau fit

Corona hat schon so manche Planung in diesem Jahr durcheinandergewirbelt. Auch jene des FC Liverpool. Der englische Meister und regierende Champions-League-Sieger wollte ursprünglich in Frankreich (Evian) sein Vorbereitungs-Camp für die neue Saison absolvieren. Wie jedes Jahr. Doch coronabedingt kam es Donnerstag Abend zu einer Änderung: Da Engländer ab Montag bei der Einreise aus Frankreich aufgrund der steigenden Coronazahlen in Quarantäne müssen, disponierte Liverpool um.