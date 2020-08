Lernen und Bewegung: Mit Silat fit für Schulstart

Lern- und Bewegungseinheiten

Kurz vor Schulbeginn (von 31. August bis 4. September) gibt es nun in der Silat Akademie in Wien-Währing die Möglichkeit, Kopf und Körper für einen erfolgreichen Schulstart in Schuss zu bringen. Was wird geboten? Nebst den Kampfkunst-Trainingseinheiten am Vormittag und Nachmittag kommt auch das Lernen nicht zu kurz: „Die Lerneinheiten werden von einer ausgebildeten Lerntrainerin abgehalten“, so Schembera.