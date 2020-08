Kunst zu Corona-Alltag auf gelben Notizzetteln

Auch an der Kunstuni Linz stand in den letzten Monaten Lehre auf Distanz am Stundenplan. Seit dem Ausbruch der Corona-Krise gehören für die Studenten Social Distancing, Videokonferenzen und Masken zum neuen Alltag - und den zeigen sie mit 700 kleinen Zeichnungen im Post-It-Format unter dem Titel „Post-it to post it“.