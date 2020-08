Zeugen brüllen bei Festnahme: „Black Lives Matter“

Wilde Szenen am Donnerstag zur Mittagszeit bei der S-Bahn-Station Rennweg in Wien-Landstraße. „Beamte beobachteten zwei mutmaßliche Suchtmittelhändler bei einem Geschäftsvorgang“, so Polizeisprecher Paul Eidenberger. Als die zivilen Ordnungshüter sich zu erkennen gaben und die Festnahme aussprachen, überschlugen sich die Ereignisse. Die beiden verdächtigen Dealer aus Nigeria (20 und 22 Jahre alt) leisteten vehementen Widerstand, der 22-Jährige schluckte mehrere mutmaßliche Suchtgift-Kugeln.