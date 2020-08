74-jährige Stenzel als Zukunftshoffnung der FPÖ

Ursula Stenzel ist genauso alt wie Donald Trump, und der will auch noch einmal Präsident der Vereinigten Staaten werden - vielleicht war es dieser Gedanke, der die FPÖ-Grande-Dame für eine weitere Kandidatur bei der Wien-Wahl bewogen hat. Seit Freitag ist es fix: An Ruhestand will die bald 75-Jährige nicht denken. Stenzel möchte nämlich wieder Bezirksvorsteherin der Innenstadt werden. Das war sie bereits von 2005 bis 2015.