Lehrer wollen „klare Vorgaben und schnelle Tests“

„Es kam für uns alle sehr überraschend, dass die Kinder von einem Tag auf den anderen zu Hause bleiben mussten. Das war schon herausfordernd“, so Haas über das turbulente Frühjahr. Auch wenn die Organisation der Kindergärten eine Sache der jeweiligen Bundesländer ist, hätte sich die Elementarpädagogin hier mehr Informationen und Empfehlungen vonseiten der Bundesregierung gewünscht. So war sie dementsprechend froh darüber, als am 24. April zum ersten Mal das Wort „Kindergarten“ von Bildungsminister Heinz Faßmann in einer der Pressekonferenzen erwähnt worden sei.