„Verkehrs-Irrlösungen“: Wenig Grün in Innsbruck

Man könnte es auch als ein wahres „Meisterstück“ in Sachen grüner Verkehrspolitik titulieren, das seit Tagen in Innsbruck ansehbar und Auslöser dafür ist, dass sich Tag für Tag Hunderte Autofahrer nicht nur grün, sondern gleich noch andersfärbig dazu ärgern. Die Rede ist von einem Teilstück der Hallerstraße vom Olympischen Dorf kommend in Richtung Stadtkern. Auf dieser beidseitig zweispurig verlaufenden Straße wurde stadteinwärts einseitig eine Busspur gemacht. Mit der Folgewirkung, dass sich der Verkehr auf dieser Straße aufgrund der Flaschenhalswirkung nicht mehr nur zur „Rush Hour“, also zur Hauptverkehrszeit, staut, sondern teils auch am helllichten Tag - was bisher kaum der Fall war.