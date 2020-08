Verwahrloste Katzen am Hof von Politikerin

Man geht doch davon aus, dass Politiker/innen wissen was im Gesetz steht und sich auch daran halten. Bei einer steirischen Bürgermeisterin dürfte dies - zumindest was den Tierschutz betrifft — nicht der Fall sein. Denn vor wenigen Tagen wurden am Hof, den sie mit ihrer Mutter bewohnt, verwahrloste Katzen entdeckt.