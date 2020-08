Angeklagter gesteht Mord an CDU-Politiker

Angeklagter will an Aussteigerprogramm teilnehmen

An die Adresse des Vorsitzenden Richters ließ E. am Mittwoch erklären, dass er an einem Aussteigerprogramm für Rechtsextremismus teilnehmen wolle. Die Trennung von seiner Familie belaste ihn sehr. Seine Tochter wolle keinen Kontakt zu ihm. „Ich kann es ihr nicht verübeln“, hieß es in der Erklärung.