Der GAK zahlt sogar die Tests der Gegner!

Als Fan-Verein hofft der GAK indes inständig, dass sich die Corona-Krise entspannt und im Herbst bei den Heimspielen in Liebenau bis zu 10.000 Fans zugelassen werden. Ein Covid-19-Stadionkonzept ist bei der Bundesliga-Klubkonferenz ja Hauptthema. „Wir arbeiten an einer Personalisierung der Eintrittskarten“, so Dielacher, „dazu braucht’s Ausweiskontrollen. Wir brauchen die Kontaktdaten jedes Besuchers.“