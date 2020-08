Masterplan zur Ortskernentwicklung in Annenheim

Impulsgeber war der Neubau des Hotels Kaiserhof, das auf der Aichelberghof-Liegenschaft, die 2014 still gelegt worden ist, errichtet werden soll – und zwar von Hotelier Christian Hofer: „Ich habe mich sofort in diesen Platz verliebt.“ Der Eigentümer von „Kaiserhof Hotels“ in Wien und Kitzbühel will 30 Millionen Euro investieren. 2023 sollte bereits eröffnet werden. Glanznig: „Das wird ein ganzjährig geöffneter Hotelbetrieb mit schönem Restaurant.“