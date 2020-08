Hochwassergefahr hält halb Oberösterreich in Atem

„Es sieht so aus, als würde das Hochwasser quasi mit einem Rutsch durch unser Land gehen“, brachte Thomas Mittlböck-Jungwirth vom hydrografischen Dienst des Landes Oberösterreich die (stille) Hoffnung aller beteiligten Einsatzkräfte auf den Punkt. Denn die zweitägigen massiven Regenfälle mit bis zu 120 Liter Niederschlag innerhalb von 48 Stunden - wie beispielsweise in Micheldorf - ließen besonders den Inn enorm anschwellen. In Schärding wurde gegen 16 Uhr ein Pegelstand von 6,50 Meter erreicht, ein Höchststand von 8,50 Meter wurde für die zweite Nachthälfte erwartet. Zum Vergleich: Normalerweise beträgt der Pegelstand in den Sommermonaten in der Innstadt 4 Meter.