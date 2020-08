Aggressives Paar riss Polizistin an den Haaren

Polizistin an den Haaren gerissen

Die dahinterstehenden Beamten konnten den Angreifer unter Kontrolle bringen und ihn festnehmen. Die angegriffene Polizistin versuchte die 39-Jährige aus dem Zug zu begleiten. Unvermittelt schlug und trat diese gegen die Polizistin und riss sie an den Haaren. Sie konnte sich aber Richtung Zugausgang bewegen. Am Bahnsteig wurde die Schweizerin schließlich ebenso festgenommen.