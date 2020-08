Nach Rodelunfall: Buben meldeten sich bei Polizei

Rettungskette in Gang gesetzt

Nun stellte sich heraus, dass die drei Unfallverursacher Freunde des 13-Jährigen sind. Anders als die Polizei zunächst annahm, flohen die drängelnden Rodler nach dem Unfall nicht. „Sie setzten nachweislich die Rettungskette in Gang und hielten sich anschließend bei einem Spielplatz in der Nähe der Sommerrodelbahn auf. Gegenüber den Rettungskräften gaben sie sich jedoch nicht als Unfallbeteiligte zu erkennen“, erklärt die Exekutive. Daher kam es zum Missverständnis. Am Montag meldeten sich die drei Burschen schließlich bei der Polizei in Niederndorf.