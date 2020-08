Der ewige Gaukler und der Dreißigjährige Krieg

Die Salzkammergutwochen sind ihrem Plan treu geblieben. Seit März stand fest, dass der Literaturschwerpunkt heuer Daniel Kehlmann (45) gewidmet sein soll. Und nun war er da: Der Autor, der in Wien aufwuchs und in Berlin lebt, ist seit dem Humboldt-Roman „Die Vermessung der Welt“ ein Shootingstar der deutschsprachigen Literaturszene. In seinem Roman „Tyll“ (Rowohlt Verlag) versetzt Kehlmann die Figur des Eulenspiegel in den Dreißigjährigen Krieg.