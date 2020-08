Austria: „Spielen wir hier in einer Amateurliga?“

Austria-Boss Zeljko Karajica verstand die Welt nicht mehr: „Ich will, dass da Nachforschungen betrieben werden. Wenn der FAC Spieler auf Urlaub schickt, in einem Spiel, wo es für andere noch um alles geht, ist das unglaublich. Dass es da vonseiten der Bundesliga nicht einmal eine Rüge gibt, ist unfassbar. Spielen wir also in einer Amateurliga?!“ Präsident Ivica Peric überlegt sogar, Protest bei der Bundesliga einzulegen.