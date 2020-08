Alkolenker fuhr nach Kollision einfach davon

Gleich drei Alkolenker sind nach Unfällen ihren Führerschein los: Mit 1,8 Promille krachte ein Pkw-Lenker (61) in Hartkirchen gegen das Auto einer 24-Jährigen, fuhr davon. In Waldhausen überschlug sich ein betrunkener Mopedlenker, in Waldburg ein Autofahrer.