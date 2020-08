„Desinformation kann Menschenleben kosten“

In einem Vakuum schlagen diese Angriffe allerdings nicht ein, so Bilban. Desinformation destabilisiere demnach nicht alleine, sondern nutze bestehende Schwächen in Systemen. Das bestätigt auch Zinkanell: Akteure suchen sich demnach Themen, zu denen sehr extreme Meinungen vorherrschen, „um bestehende Konflikte weiter zu erhitzen“. Finden die Urheber dieser Geschichten in den Zielgesellschaften genügend solcher kleiner wunder Punkte, so wird der Gesamtschaden groß. Was also tun? Bilban sieht kritischen Journalismus als Lösung: „Wir müssen die Mitte der Gesellschaft erhalten.“ Zinkanell wünscht sich mehr Zusammenarbeit auf europäischer Ebene und Sicherheitsstandards im Internet, „damit wird nicht mit einem Auto ohne Gurt fahren, ohne zu wissen, wer es lenkt“.