„Breaking-Bad“-Star Cranston: „Virus eingefangen“

In einer Videobotschaft auf Instagram erklärte der Schauspieler: „Ich habe mir das Virus eingefangen“ und dabei Glück gehabt. „Ich bin einer der Glücklichen“, sagte Cranston. Er habe nur leichte Beschwerden gehabt. In dem Video zeigte er sich in einer Einrichtung in Los Angeles beim Spenden von Blutplasma für die Corona-Forschung.