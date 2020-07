Vermisstes Mädchen (13) tot in Donau aufgefunden

Ein seit mehreren Tagen vermisstes Mädchen aus Bayern ist am Donnerstag tot in der Donau aufgefunden worden. Ein Ehepaar habe die Leiche des Mädchens am Ufer nahe einer Eisenbahnbrücke in der Stadt Bogen entdeckt, teilte die Polizei mit. Die hinzugerufene Kriminalpolizei konnte schnell feststellen, dass es sich bei der Wasserleiche um das seit Dienstag verschwundene Mädchen handelt.