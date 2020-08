Tina Hötzendorfer: Eine Künstlerin macht Mut

2008 stürzte sie beim Snowboarden auf den Nacken, ihr sechster Halswirbel wurde zertrümmert, das Rückenmark durchtrennt. Seither ist sie von den Schultern abwärts querschnittgelähmt, kann auch ihre Finger nicht mehr bewegen. Ihren Lebensmut hat sie trotzdem nicht verloren, in der Malerei besondere Kraft gefunden. Die will sie nun auch weitergeben. „Durch meine Arbeit möchte ich Lebensfreude, Glück und positive Energie verbreiten und die Welt ein bisschen bunter machen.“ Als Künstlerin hat sie bereits international ausgestellt, u. a. in New York, Paris und London.