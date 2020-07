6 Corona-Fälle in Traiskirchen, 8 nach Tauffeier

Acht Infizierte nach Taufe, Pfarrer in Quarantäne

Wie am Mittwoch zudem bekannt wurde, waren nach einer Tauffeier in Emmersdorf an der Donau im Bezirk Melk acht Corona-Infektionen aufgetreten. Der Pfarrer, der die Taufe zelebriert hatte, befindet sich in Quarantäne. Bis einschließlich Montag geschlossen bleibt das örtliche Gemeindeamt - „wegen Kontakt der Bediensteten zu einer an Covid-19 erkrankten Person“, wie es auf der Homepage der Marktgemeinde heißt.