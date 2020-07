Infizierte bereiste vier Mal die Strecke Wien-Linz

Die Frau war bei den Fahrten von Linz nach Wien an beiden Tagen mit dem um 8.16 Uhr abfahrenden ÖBB-Zug „RJX 669“ unterwegs. Zurück nach Linz fuhr die Frau, über deren Identität keine weiteren Details veröffentlicht wurden, mit der Westbahn: Am 22. Juli um 21.10 Uhr mit dem Zug „WB 996“ (Ankunft in Linz um 23.28 Uhr) sowie am 24. Juli mit dem „WB 992“ um 17.10 Uhr (Ankunft in Linz um 19.28 Uhr).