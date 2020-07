Mit der Kraft der Sonne zur Neutralität

Eine erste Anlage mit über 313 KWp wurde bereits im Technologiezentrum in Eisenstadt montiert. Der Probebetrieb läuft. Davon konnte sich Eisenkopf auch bei einem Lokalaugenschein überzeugen. „Das Burgenland ist das sonnenreichste Land in Österreich. Jetzt gilt es die Sonnenkraft ensprechend zu nutzen und in Energie umzuwandeln“, so die Mandatarin.