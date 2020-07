Früherer ATB-Eigentümer kritisiert Chinesen scharf

Der Industrielle Mirko Kovats, früherer Eigentümer der ATB in Spielberg, hat am Montag in einer Aussendung die „völlig unnötige Schließung eines wettbewerbsfähigen österreichischen Industriestandortes durch den chinesischen Eigentümer“ kritisiert. Vergangene Woche wurde bekannt, dass in dem Werk im steirischen Murtal rund 360 von mehr als 400 Mitarbeitern gekündigt werden sollen.