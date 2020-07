Heimischer Sommertourismus läuft nur schleppend an

Wien mit fast 90 Prozent Nächtigungsrückgang

Die stärksten Einbußen verzeichnete Wien mit einem Nächtigungsrückgang von 87,9 Prozent, das Burgenland schrieb dagegen mit minus 34,6 Prozent die geringsten Verluste. Weiters traf es Privatquartiere in Österreich (minus 42,8 Prozent) am wenigsten hart, während Beherbergungsbetriebe in der 5/4-Stern-Kategorie (minus 63,6 Prozent) am meisten unter den fehlenden Gästen litten. Betriebe mit drei Sternen und in der 2/1-Stern-Kategorie verbuchten aber ebenfalls ein Minus von jeweils über 60 Prozent.