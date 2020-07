Binderholz: Anrainer fürchten die Lkw-Kolonne

Noch fehlt Binderholz ein wichtiger Bescheid

Die Binderholzgruppe hat zwar mittlerweile eine rechtskräftige Baugenehmigung, noch fehlt aber der gewerberechtliche Bescheid. Die Verhandlung dazu wurde im Februar 2020 vertagt und wird nun am 10. August fortgesetzt. Damals konnte Binderholz keine adäquaten Lärmgutachten vorlegen. „Ich gehe davon aus, dass es nun aktuelle Messungen gibt. Die Anrainer haben in der Vergangenheit keine guten Erfahrungen mit Binderholz gemacht“, sagt Anwalt Berthold Lindner. Er vertritt mehrere Anrainer. Und: „Alle paar Minuten soll ein Lkw vorbei fahren. Das geht so nicht.“