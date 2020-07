Sturm: Königstransfer landet nächste Woche

„Nicht nur mitspielen“

Daher der Wechsel zu Sturm. Im Vergleich zu früheren Stationen ein kleiner Name am Fußball-Firmament. Gorenc-Stankovic widerspricht aber laut. „Sturm ist ein großer Klub! Ich hätte schon im Winter kommen können. Jetzt will ich hier zeigen, was ich kann.“ Zuletzt sah Sturm davon ab, hochgesteckte Ziele für die nächste Zeit auszusprechen. Der Legionär aber sagt klar: „Sturm ist ein Klub für Europa! Ich weiß, die letzte Saison war schwierig und es gibt einen neuen Trainer. Aber ich mach mir keine Sorgen. Egal, was passiert, wir wollen Großes schaffen.“ Zeit dafür bekommt Gorenc-Stankovic, der seine Wohnung in Graz nächste Woche bezieht - er hat drei Jahre Vertrag. „Ich bin nicht gekommen, um in Österreich nur mitzuspielen.“