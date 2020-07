Verlängerter Bäder-Öffnung in Linz droht Absage

Selbst „Parkbad-Fan“, hat sich VP-Klubobfrau Elisabeth Manhal seit Beginn der Corona-Krise für alle Linzer, die ebenfalls am liebsten ihre Freizeit in einer der Bäderoasen verbringen, stark gemacht. Sie forderte, wie berichtet, die Wiedereinführung der Saisonkarte, nachdem man diese durch einen Punktepass ersetzte – die Mission gelang, das Ticket wurde wieder eingeführt. Ihr zweites Anliegen, die Attraktivierung der Bäder durch Ausdehnung der Öffnungszeiten (7–21 Uhr), das mit einer Resolution an die Linz AG im letzten Gemeinderat untermauert wurde, dürfte jedoch nicht von Erfolg gekrönt sein.