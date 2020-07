Ex-Sturm-Star als Daumendrücker

Lange her

Darauf hofft auch Manuel Weber, der seine Fußball-Karriere in Klagenfurt startete. „Es wäre wichtig, dass dieses schöne Stadion wieder einen Oberhausklub hat“, sagt der ehemalige Sturm-Profi, der in seiner Klagenfurt-Ära mit 22 Jahren zum jüngsten Kapitän der Bundesliga aufgestiegen war. „Ich kenne viele Spieler dort, etliche betreuen wir auch. Dem Klub und den Mitarbeitern würde ich es wirklich wünschen. Austria Klagenfurt ist nun einmal der Traditionsklub in Kärnten“, meint der 34-Jährige, der heute als Spielerberater in der Agentur von Christian Sand tätig und öfters in seiner alten Heimat Graz anzutreffen ist.