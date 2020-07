Ärger über Fluglinien: Anrufe und Mails ins Leere

Ein typischer Fall: Sechs Unterländer wollten im Juni zur Fußball-EURO nach Bukarest fliegen, die Buchung erfolgte über die Reiseplattform „opodo“. Wegen Corona wurde der Flug ab München annulliert. Ein Lichtblick: „opodo“ bot per Mail Gutscheine an, die zwei der Freunde akzeptieren. Die vier anderen wollen Bares sehen – und warten noch immer (Antrag seit Wochen „in Bearbeitung“). Für solche Kunden sitzt Christian Schuster-Wolf, Rechtsexperte der AK Tirol, derzeit stundenlang täglich an der Telefonhotline.