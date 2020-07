Mediziner: „Maske ist ein kinderleichter Schutz“

Experte: „Mit Maske kann man sich frei in Öffentlichkeit bewegen“

Die Maskenpflicht sei sinnvoll: „Es ist ein kinderleichter und - im Vergleich zum Zusperren - kostengünstiger Infektionsschutz.“ Die Alternative sei ein Lockdown wie im April: „Das hätte auf lange Sicht ähnliche Kollateralschäden - wirtschaftlich und psychologisch - wie die Krankheit.“ Die Maskenpflicht würde eine „Realität ermöglichen, in der wir uns trotz der Krankheit frei in der Öffentlichkeit bewegen können - beim Einkaufen, bei Veranstaltungen und Fußballspielen“, so Hutter. Richtung Kaiser hält er fest: „Kein Virologe versteht die Kritik.“