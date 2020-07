Finanzpolizei sprengt illegales Pokerturnier

Etwa 30 Spieler hatten sich heimlich in einem Lokal in Wels versammelt, in dem gerade ein illegales Pokerturnier stattfand. Die Anwesenden staunten nicht schlecht, als plötzlich die Finanzpolizei vor der Tür stand, das Glücksspiel stoppte und in weiterer Folge sämtliche Geräte und Tische beschlagnahmte. Die Aktion fand im Rahmen eines gut vorbereiteten Großeinsatzes gegen die Glücksspielmafia statt.