Schwarze Kinder sterben nach Operationen häufiger

Laut den entsprechenden Daten von 172.549 Kindern, die in den Jahren von 2012 bis 2017 in 186 Krankenhäusern operiert wurden, starben nur wenige innerhalb von 30 Tagen nach dem Eingriff: Bei den kleinen weißen Patienten betraf das insgesamt 0,02 Prozent, bei den schwarzen waren es mit 0,07 Prozent mehr als dreimal so viele. Von ihnen litten zudem 16,9 Prozent an postoperativen Komplikationen oder mussten nach dem Eingriff nochmals operiert werden. Bei den weißen Kindern waren es nur 13,8 Prozent.