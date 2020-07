Folgefälle in Clustern: Quarantäne-Welle in NÖ

Während das Infektionsgeschehen in beiden Clustern in Niederösterreich gering bleibt, breitet sich eine zweite Quarantäne-Welle aus. Aufgrund der Folgefälle beider Infektionsherde müssen 136 Personen in Isolation. Wie wichtig deren Einhaltung ist, zeigt auch der Fall eines Mitarbeiters des Fleischerei-Clusters in Eggenburg im Bezirk Horn.