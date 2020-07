In Tirol bald 9 Stationen für Corona-Tests möglich

Die Tiroler Rettungsorgansiationen sind eine wichtige Stütze in der Corona-Krise. Bei einer zweiten Welle könnten diese aber an ihre Grenzen stoßen: In Tirol soll die Dichte der Screening-Stationen für Corona-Tests erhöht werden. Bis zu neun Stationen könnten es bald sein. Auch viele Tourismusregionen möchten eigene Anlaufstellen für Gäste und Personal. Doch wer soll die vielen Tests durchführen?