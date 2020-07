Geburtstagsausflug endete mit Rafting-Tragödie

Per Rettungsheli und Tau geborgen

Da wurde Sabrina herausgespült - in die Arme der Führerin, die sich zur Unfallstelle zurückgearbeitet hatte. Auf einer Sandbank begann man mit der Reanimation, während 70 Helfer in Einsatz gingen. Die Stelle war so unzugänglich, dass das Opfer per Rettungsheli und Tau geborgen und unter ständiger Reanimation ins Spital Amstetten geflogen werden musste. Sabrina liegt auf der Intensivstation. Ihr Zustand ist sehr kritisch.