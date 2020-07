„Lächerlich“ - Mercedes-Wolff kritisiert Ferrari

„Ich weiß nicht, warum einige der anderen Teams diese lächerlichen Kommentare gemacht haben, dass sie für die Unterschrift bereit seien und andere nicht“, sagte Wolff in einer Video-Schaltung am Samstag. „Die Verhandlungen sollten hinter geschlossenen Türen stattfinden, ohne laufende Kommentierung nach außen.“ Der Wiener gab an, dass es von Mercedes mit Rechte-Inhaber Liberty Media nur Gespräche um einige Klauseln gebe. „Das stört uns nur ein wenig und ist nichts, was nicht gelöst werden kann.“