Kleiner Erfolg für die Freileitungs-Gegner

„Wir wollten zeigen, dass wir da sind und dass diese Verhandlung nicht spurlos an uns vorübergeht“, sagt Franz Fuchsberger , Obmann des Vereins Fairkabeln. An der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung wurde über eine Ausnahmegenehmigung für bis zu 60 Tonnen schwere Lkw auf der Dax Lueg-Straße verhandelt. 411 Fahrten sind auf der Straße mit einer 16-Tonnen-Beschränkung notwendig, um die Masten auf den vier Standorten am Heuberg errichten zu können. Zu einem Ergebnis kam es am Donnerstag nicht - für die Demonstranten zumindest ein Teilerfolg, auch wenn es mit einer Genehmigung in der nächsten Zeit doch schnell gehen könnte. „Das Ergebnis müssen wir jetzt einmal abwarten und dann können wir weiter schauen“, so Koppls Bürgermeister Rupert Reischl. Die Gemeinde kämpft bereits seit langem gegen die Freileitung und will in diesem Fall nachhaltige Schäden an der Straße verhindern.