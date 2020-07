Sylvie Meis: „Wurde mit 40 eiskalt ausgetauscht“

„Das ist einfach Realität“

Trotz anfänglicher Enttäuschung ist die 42-Jährige heute aber mit dem Sender im Reinen. So ganz abgeschlossen hat sie mit der Abfuhr aber doch nicht. In der YouTube-Show „Lasst uns reden, Mädels“ sagte die Blondine jetzt: „Na ja, es war ein bisschen Klischee, ne? Dass man als Frau 40 wird und einfach eiskalt ausgetauscht wird. Das ist einfach die Realität. Leider ist es so, dass immer wieder die gleichen alten Männer die großen Shows kriegen. Und ehrlich gesagt: Die Männer sehen nicht besser aus.“