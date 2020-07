So zaubern Sie zu Hause den besten Cappuccino

Der Cappuccino soll übrigens ohnehin eine österreichische Erfindung sein: Angeblich hätten österreichische Soldaten, die in Italien stationiert waren, weiterhin auf ihren „Kapuziner“ (Espresso mit Milchhaube) bestanden. Aus dem österreichischen Begriff entwickelte sich schnell die italienische Variante „Cappuccino“, was so viel wie „kleine Kapuze“ bedeutet.