„Roher Fisch ist aus Peking verbannt“

Die öffentlichen Verkehrsmittel in Peking seien noch immer weitgehend leer, so Novohradsky, der von einer Studie aus Tokio berichtet: „Dort fand man per Computersimulation heraus, dass neben Mundschutz und Abstand die Zugluft ein wesentlicher Faktor ist, dass das Virus sich in einem geschlossenen Raum nicht verbreiten kann. Die Verkehrsbetriebe sind angewiesen worden, die Züge und Busse mit offenen Fenstern oder maximaler Ventilation zu betreiben.“