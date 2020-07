Explosiv! „Edi“ hat sogar Tornado-Potenzial

„Wenn’s am Samstag wo richtig kracht, dann ist das über dem Ring“, lächelt die sympathische Huberta, Chefin des über der Schönberggeraden wunderschön gelegenen Ferienhauses Dietrich. Wovon die Dame spricht? Von „Edi“, pardon „Edouard“, wie die Meteorologen den in Georgia entstandenen und in den letzten Tagen über den Nordatlantik Richtung Europa blasenden Ex-Tropensturm nennen. Und der am Samstag mit größter Wahrscheinlichkeit im Raum Spielberg für explosive Stimmung sorgen wird.