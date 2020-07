Die aktuellen Zahlen zur Corona-Lage in Österreich

Mit Stand Freitag 9.30 Uhr wurden in Oberösterreich 45 Neuinfizierte verzeichnet, 34 Neuerkrankte gibt es in Wien. Niederösterreich verzeichnete sechs neue Fälle, je drei wurden in Tirol und im Burgenland gemeldet sowie jeweils ein Fall in Kärnten Salzburg und Vorarlberg. Lediglich in der Steiermark gibt es keinen neuen Coronavirus-Infizierten.