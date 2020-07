Moores schräges Arbeitszimmer sorgt für Lacher

Auf dem Foto ist Demi Moore während ihrer Arbeit am Erotik-Podcast „Dirty Diana“ zu sehen. Sie sitzt auf einer Blümchencouch, den Laptop vor sich auf einem kleinen Tischchen aufgebaut. So weit, so gewöhnlich. Aber hoppla! In dem Arbeitszimmer der 57-Jährigen gibt‘s tatsächlich noch mehr zu sehen! Eine WC-Muschel, zum Beispiel, ebenso wie eine Badewanne und ein Waschbecken.