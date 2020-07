Vier Rote und Polizei sorgen für Ordnung in Madrid

Das wichtige Spiel des spanischen Fußballklubs Getafe gegen Konkurrent Villareal stand noch in der 80. Minute 1:1. Es ging um die Qualifikation für die Europa League und alles schien nach dem Ausgleich von Hugo Duro möglich. Da aber Villareal in der 86. Minute und auch in der Verlängerung traf, musste sich die Mannschaft von Jose Bordalas am Ende mit 1:3 geschlagen geben. Das fiel ihnen aber nicht gerade leicht. Nach dem Abpfiff kam es zu einem Gerangel, laut Radiosender “Cadena Cope" musste auch die Polizei zur Beruhigung der Gemüter eingesetzt werden (Zusammenfassung im Video oben).